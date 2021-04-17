Китай закупит тонны орловской лузги

Из этого отхода производства получаются отличные удобрения.

Гречневая лузга из Орловской области в ближайшее время будет экспортирована в Китай. Об этом сообщает пресс-служба Орловского филиала ФГБУ ЦНМВЛ. Подготовленная на экспорт партия лузги успешно прошла испытания в лабораторных условиях, его провели специалисты в сфере карантина растений и качества семян. Образцы для экспертизы были отобраны от партии общей массой 127,5 тонны.

«Специалисты лаборатории провели энтомологическое и гербологическое исследования, по результатам которых карантинных организмов для Китайской Народной Республики выявлено не было, — сообщили в учреждении. — Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям были выданы фитосанитарные сертификаты, устанавливающие соответствие партии лузги гречневой карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера».

Возникает вопрос: зачем Китаю понадобилось столько гречневой лузги из Орловской области? Ответ специалисты видят в том, что в лузге содержится до 35-40 процентов окиси калия и ряд других питательных веществ. А это означает, что из золы, полученной после сжигания лузги, можно изготовить ценное щелочное калийное удобрение, эффективное для использования на кислых почвах.

«Лузгу гречихи можно использовать в качестве дренажного материала при выращивании рассады овощных и ягодных культур; для мульчирования грядок озимого чеснока, моркови осенью после посадки в отсутствие торфа, перегноя или совместно с ними; для подстилки скоту с последующим получением ценного органического удобрения; в качестве корма птице и скоту», — перечислили и другие достоинства этого продукта эксперты.

ИА «Орелград»