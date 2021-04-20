«Следствие разберется». Лежнев прокомментировал задержание Залогина

20.4.2021 | 16:18 Новости, Политика

Проблемы в орловском облздраве скандальный советник губернатора назвал «единичными»

Скандальный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев прокомментировал задержание главы департамента здравоохранения региона Ивана Залогина. Напомним, они знакомы по Белгороду: Лежнев как блогер занимался там медицинскими темами, а Залогин возглавлял местный облздрав, откуда позже был «спущен» на должность главврача госпиталя для ветеранов войн.

Лежнев заверил издание «Подъем», что нарушения в орловском облздраве единичны. «Позиция губернатора простая: есть правоохранительные органы, пускай объективно в этом разбираются. Это единичные случаи, на самом деле. У нас одно дело возбуждено в отношении начальника управления, что не вовремя провели аукционы. Это проблема системная. Мы и заявки писали, что реально не хватает денег. Ну, возбудили дело, я думаю, что следствие и суд во всем разберутся», — сказал советник.

  • Напомним, прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.
  • По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования