«Следствие разберется». Лежнев прокомментировал задержание Залогина

Проблемы в орловском облздраве скандальный советник губернатора назвал «единичными»

Скандальный советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев прокомментировал задержание главы департамента здравоохранения региона Ивана Залогина. Напомним, они знакомы по Белгороду: Лежнев как блогер занимался там медицинскими темами, а Залогин возглавлял местный облздрав, откуда позже был «спущен» на должность главврача госпиталя для ветеранов войн.

Лежнев заверил издание «Подъем», что нарушения в орловском облздраве единичны. «Позиция губернатора простая: есть правоохранительные органы, пускай объективно в этом разбираются. Это единичные случаи, на самом деле. У нас одно дело возбуждено в отношении начальника управления, что не вовремя провели аукционы. Это проблема системная. Мы и заявки писали, что реально не хватает денег. Ну, возбудили дело, я думаю, что следствие и суд во всем разберутся», — сказал советник.

Напомним, прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»