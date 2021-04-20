«Я был уверен, что этим кончится». Экс-советник Клычкова прокомментировал дело Залогина

Павел Воробьев выразил надежду, что глава орловского депздрава не выйдет сухим из уголовного преследования

Бывший советник губернатора Орловской области по медицине Павел Воробьев прокомментировал уголовное дело в отношении главы департамента здравоохранения региона Ивана Залогина.

«За месяц задержаны уже 3 человека в орловском Минздраве. И, возможно, это еще не конец. Совсем не злорадствую, но для меня этот исход был очевиден с первого дня нашего знакомства. И тут я совсем чист: я предупреждал, что этим кончится. Вот только на вопрос орловчан — чем они заслужили — у меня нет ответа. Будем следить, уверен, что если не сухим, то не сильно замоченным выйдет Иван Александрович из этой передряги со следственным комитетом», — написал профессор в Facebook.

Павел Воробьев стал советником Андрея Клычкова в феврале 2018 года, а спустя месяц в регион приехал Иван Залогин. В октябре 2018 года Воробьев уволился — вскоре после избрания Клычкова губернатором. После ухода он рассказал, что коммунист обещал сделать его своим заместителем, но после победы на выборах предложил «оставить все как есть».

«Мне пару раз объяснили, чтобы я не лез с идеями улучшения здравоохранения: все все знают, как надо делать, выполнять указы, приказы, распоряжения. Наблюдая со стороны, я понял, что являюсь участником хроники пикирующего здравоохранения», — писал тогда Воробьев.

Сейчас экс-советник Клычкова возглавляет «Медицинское бюро Павла Воробьева», а также трудится председателем правления Московского городского научного общества терапевтов (МГНОТ).

ИА «Орелград»