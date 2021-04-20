«Закономерный конец». Орловцы реагируют на задержание Залогина

Реакция в основном радостная — жители благодарят силовиков

Следственный комитет 20 апреля задержал главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. Его подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий. Дело связано с невыдачей лицензии компании «Диализный центр Нефрос-Калуга» по надуманным, как считает следствие, причинам.

Залогин — один из самых критикуемых чиновников команды губернатора Андрея Клычкова, поэтому в день его задержания «Орелград» решил поинтересоваться, что орловцы, неоднократно указывавшие на проблемы в орловской медицины, думают об уголовном преследовании главы облздрава.

Дмитрий Серегин, фельдшер скорой помощи:

«В Орле задержали главу департамента здравоохранения Ивана Залогина. То, о чем мы писали, говорили и честно говоря, надеялись — произошло. Закономерный конец карьеры человека, ответственного на мой, и не только мой взгляд, за полный развал регионального здравоохранения».

Елена Шураева, активистка:

«Ну что, друзья. Сколько веревочке ни виться… Наконец у людей появится вера в торжество справедливости!!!! Спасибо всем, кто этому способствовал!!!»

Владислав Числов, главный редактор ИА «Орелград», лидер регионального отделения ЛДПР:

«Задержание Залогина – в принципе, ожидаемый финал его карьеры. Меня он вообще не удивляет, больше вызывает удивление тот факт, почему он до сих пор проработал и удержался на этом месте при крахе медицины, который он, с моей точки зрения, устроил в Орловской области. Готовый кейс для любого губернатора, как не нужно делать.

Губернатор не должен подбирать людей, у которых сомнительное прошлое, кого выгнали в другом регионе с волчьим билетом, отправили командовать госпиталем вместо облздрава – что означает, что человек там не справился. Однако в Орловской области решили взять и трудоустроить Залогина.

Надо прислушиваться к людям, которые с самого начала говорили: ребята, у нас все плохо с медициной, посмотрите, у нас кадровые проблемы, а эти скандалы еще и усугубляет новый руководитель. Когда говорили, что у нас проблемы с поставками лекарств, с теми же лицензиями, которые сейчас легли в основу уголовного дела…

В принципе, сигналы к тому, что произошло, шли уже давно. О том, что лоббируются интересы определенных компаний, но не интересы жителей Орловской области и самого региона. Такие вещи любой губернатор должен понимать: если ты берешь такого человека, рано или поздно получится, что он может оказаться под ударом, и косвенно это ляжет и на губернатора.

Следствие, конечно, разберется. Может быть, и не будет реального срока, может, дело вообще развалится. Но по опыту — если сотрудники ФСБ и прокуратуры берутся, то наверняка там фактура такова, что опровергнуть ее сложно. Ну, будем наблюдать, но это одно дело, а другое – сделать так, чтобы поскорее на это место пришел нормальный человек, который справится и выведет нашу медицину из того краха, куда ее привели такие горе-руководители».

Валентина Остроушко, вице-спикер орловского облсовета:

«У Следственного комитета много информации по деятельности Залогина. В первую очередь это закупки медоборудования по нацпроектам у единственного поставщика, с превышением рыночных цен на 80%, это и информатизация здравоохранения, когда конкурсная документация была подготовлена в угоду белгородской компании. Там много всего, и обойтись только одним фактом — это значит раздавить веру людей в борьбу коррупцией. Но я раньше писала, что Залогина сделают крайним. А если копнуть глубже, то на первый план выйдут новые личности. Ждем».

Вадим Невров, координатор «Граждан Орла»:

«Представьте, насколько нужно было довести регион и орловцев, до какого состояния, что люди радуются тому, что чиновника задержали и отправили на следственные действия. Я читаю сообщения в социальных сетях и вижу везде: «Здорово, что Залогина задержали!», «Молодцы, прокуратура, следственный комитет!», «Молодцы, ФСБ!». Насколько нужно было довести жителей до гнева — в общем, справедливого гнева — что новость вызвала ликование?» — сказал Вадим Невров.

Он напомнил, что еще в 2018 году «Граждане Орла» пожаловались в прокуратуру на скандальную информатизацию орловского здравоохранения. По оценке орловских программистов, из выделенных на эти цели 66 млн рублей реально на эту работу нужно было бы потратить 2-6 млн рублей. Тогда заявлению не дали ход, посетовал Невров. Тогда же вместе с Национальным комитетом общественного контроля удалось предотвратить провокацию в адрес координаторов нашего движения со стороны одного скандально известного советника губернатора.

«Дальше начались другие проблемы – с лекарствами больным со сложными заболеваниями, задержка выплат медикам, невыдача лекарств, СИЗов, чего только не было. А к ноябрю 2020 года стало понятно, что Залогин и его окружение не организовали нормально антиковидную работу. Залогин провалил подготовку, и в результате регион имеет завышенную смертность. Эти жизни людей, которые могли бы жить – на совести Залогина, облздрава и губернатора Андрея Клычкова», — сказал Вадим Невров.

Он поблагодарил прокуратуру и Следственный комитет за активную работу, в том числе и с пикетчицами Еленой Шураевой и Татьяной Храмовой, которые публично указывали на проблемы в здравоохранении региона. Также координатор «Граждан Орла» поблагодарил коллег из Национального комитета общественного контроля и профсоюза медицинских работников «Действие» за совместную антикоррупционную работу в области медицины. «Бумаги наконец-то рассмотрены, и мы видим предварительные результаты обращений. Наша же позиция неизменна – во главе всех проблем в Орловской области находится губернатор Андрей Клычков», — заключил координатор «Граждан Орла».

Руслан Перелыгин, депутат горсовета Орла, лидер регионального отделения «Справедливой России»:

«С момента вступления Залогина в должность руководителя департамента здравоохранения Орловской области к депутатам стало поступать множество жалоб на его действия и от жителей области, и от медработников. Многие помнят, как детская областная больница лишилась нескольких высококвалифицированных реаниматологов, как «модернизировали» службу скорой медицинской помощи, как увольняли главврача поликлиники №2 Наталью Петину, как буксовала на месте проблема транспортировки пациентов на гемодиализ, как льготники не могли получить положенные им по закону лекарства. Врачи, которые боролись с коронавирусом, должны были бороться ещё и за «ковидные» выплаты.

Претензий было множество, и мы постоянно о них говорили. Руководитель фракции «Справедливой России» в орловском облсовете Денис Филипченков в своём выступлении к отчёту губернатора прямо требовал отставки Ивана Залогина. Надеюсь, органы следствия не ограничатся только одним эпизодом, в связи с которым сегодня произошло задержание этого чиновника. Будем ждать результатов расследования и по нарушениям при закупках департамента, которые выявила КСП. Может оказаться, что провальная работа департамента — не просто следствие неумелого руководства, а нечто худшее».

ИА «Орелград»