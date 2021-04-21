Братья Рыбаковы за год заработали почти 300 млн рублей

Супруга Виталия Рыбакова принесла в семью еще 200 млн рублей

Депутаты горсовета Орла – впервые в новом составе – отчитались о доходах за 2020 год. Самыми богатыми парламентариями оказались братья Игорь и Виталий Рыбаковы, а также член парламента Виктор Панухник, считающийся близким к Рыбаковым.

Игорь Рыбаков за 2020 год задекларировал чуть меньше 150 млн рублей. По сравнению с 2019-м парламентарий разбогател почти на 10 млн рублей. В собственности Игоря Рыбакова остается внушительный список недвижимости – доли в 20 жилых домах (от 25% до 100%), 20 участках, двух квартирах, трех гаражах, трех складах, несколько складов и гаражей. Отдельного внимания заслуживают «железная дорога» и «железнодорожное полотно» (по 50%), а также земля под «чебуречно-пельменной» (50%). Из транспорта у Игоря Рыбакова есть Porsche Cayenne Turbo и гусеничный кран.

Виталий Рыбаков ненамного отстал от брата – он задекларировал 146,5 млн рублей. Впрочем, его супруга в 2020-м заработала еще больше – 198,8 млн рублей. За год семейная пара разбогатела почти на 80 млн рублей, подсчитал «Орелград».

Из имущества Виталий Рыбаков и его супруга задекларировали 19 приусадебных участков, 23 жилых дома, около 50 нежилых помещений, две квартиры в России и одну – в Белоруссии. В декларации Рыбакова фигурирует та же земля под чебуречной, что и у брата. Также у семьи есть Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz, Jeep Wrangler, автобус Mercedes, погрузчик, «Лада Калина», мотоцикл Yamaha, тягач МАЗ и два полуприцепа.

Тройку богачей из горсовета замкнул Виктор Панухник. Он отчитался о доходе в 85,6 млн рублей, но его супруга заработала почти 88 млн рублей. Это первый год Панухника в парламенте, так что информации о его прежних доходах нет.

У семейной пары есть две квартиры (одной владеют пополам), три земельных участка и четыре нежилых помещения, а также дом площадью 50,3 кв. м. Для передвижения Панухникам доступны Ford Focus, Hyundai IX-35 и погрузчик.

ИА «Орелград»