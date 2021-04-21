Мы нашли спор, из-за которого завели дело на Залогина. Чиновники придрались к окнам

Это и другие нарушения следователи считают надуманными

Следственный комитет 20 апреля при поддержке прокуратуры и ФСБ задержал главу департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина. По мнению следствия, он необоснованно отказал компании «Нефрос-Калуга» в выдаче лицензии. В пресс-релизах ведомств было указано, что уголовному делу предшествовало разбирательство в арбитражном суде. Действия облздрава были признаны незаконными, и тогда силовики задумались о возбуждении уголовного дела.

«Орелград» изучил материалы арбитражного спора и делится главным с читателями.

Первая попытка

У диализного центра «Нефрос-Калуга» уже есть несколько отделений в разных городах, но закон требует переоформлять лицензию каждый раз, когда предприятие открывает новое отделение. Представители компании захотели открыться в Орле и нашли помещение — дом №1 на улице Веселой, территория одного из закрывшихся орловских заводов.

11 сентября 2020 года «Нефрос-Калуга» подала в орловский облздрав заявление о переоформлении лицензии на медицинскую деятельность. Спустя пять дней, 16 сентября, чиновники запустили проверку компании на соответствие условиям. Проверка продлилась около месяца, и 14 октября департамент Залогина вынес приказ — отказать.

В депздраве заявили, что «Нефрос-Калуга» допустила целый ворох нарушений:

у компании нет лаборатории в Орле;

нет нужного оборудования;

отсутствуют штатный врач и лаборант;

нет средств утилизации медицинских отходов, соответствующих СанПиН;

окна орловского отделения «Нефрос-Калуга» находятся «ниже уровня глаз», а на окнах нет жалюзи.

21 октября 2020 года компания подала в суд на департамент здравоохранения. В числе прочего юрист «Нефрос-Калуги» отметил, что облздрав потребовал от частной организации соблюдать требования государственных и муниципальных клиник. Между тем по закону частная медицинская компания не обязана нанимать штатных сотрудников.

Дубль два

Просто так «Нефрос-Калуга» сдаваться не собиралась — и в тот же день, 21 октября, подала в депздрав Орловской области второе заявление на получение лицензии. К заявлению представители компании приложили документы, которые подтверждали соблюдение всех условий облздрава.

23 ноября департамент здравоохранения Орловской области снова отказал «Нефрос-Калуге» в лицензии. При этом, несмотря на отчет фирмы об устранении всех нарушений, чиновники повторили те же самые тезисы — отсутствие лаборатории и штатных сотрудников. Добиваться справедливости бизнес вновь решил в арбитражном суде.

Чиновники тоже проигрывают

Арбитраж объединил два иска «Нефрос-Калуги» к облздраву в одно дело. В суде выяснилось, что это департамент допустил нарушения при проверке, а не диализный центр:

у «Нефрос-Калуги» есть лаборатория, так как помещения предприятию по договору предоставляют «СанаТест» и «Инвитро». Кроме того, иметь собственную лабораторию обязаны только государственные медицинские учреждения с определённым количеством больных. «Нефрос-Калуга» – частная компания;

у диализного центра нашлось и нужное оборудование – компания также арендовала его и предоставила подтверждение в орловский облздрав;

являясь частным предприятием, «Нефрос-Калуга» не обязана предоставлять правительству документы штатных сотрудников. К тому же, медицинский персонал для лабораторных исследований предоставляют те же «СанаТест» и «Инвитро»;

орловское управление Роспотребнадзора признало, что у «Нефрос-Калуги» есть нужные средства утилизации отходов, и предприятие соответствует требованиям СанПиН.

От редакции добавим, что здание №1 по улице Веселой, где диализный центр собрался открыть отделение – это здание бывшего завода, и в нём нет окон «ниже уровня глаз».

Тем не менее, чиновники орловского депздрава «не заметили» эти несостыковки. В результате, отказ выдать лицензию «Нефрос-Калуге» признали незаконным. 17 декабря 2020 облздрав обязали выдать диализному центру лицензию и возместить компании расходы на уплату госпошлин.

Дело Залогина

По данным прокуратуры Орловской области, формальные нарушения в приказ облздрава внес подчиненный Залогина по его указанию. Он проходит по делу вместе со своим начальником. Их обвиняют в создании бизнесу препятствий и превышении должностных полномочий. Имя сотрудника депздрава не называется.

Несмотря на отказ «Нефрос-Калуге», облздрав выдал лицензию их конкурентам, которые предоставили почти такие же документы, считают силовики.

По состоянию на утро 21 апреля по делу были допрошены ключевые свидетели и прошло шесть обысков. У Залогина нашли 5,5 млн рублей наличными, часть из которых — в валюте. Следствие будет просить для главы облздрава домашнего ареста.

Павел Жирнов, ИА «Орелград»