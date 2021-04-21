У Залогина нашли 5,5 млн рублей наличкой. Его хотят отправить под домашний арест

Следствие обнаружило документы, связанные с преступлением

При обыске у главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина нашли более 5,5 млн рублей наличными, сообщил Следственный комитет. Ранее было известно только об 1,2 млн рублей в российской и иностранной валюте.

В общей сложности следствие провело шесть обысков в жилье и организациях. Кроме денег, силовики нашли связанные с преступлением документы и носители информации. По делу допросили ряд ключевых свидетелей.

Впрочем, следствие не будет настаивать на отправку Залогина в СИЗО. Силовики считают, что достаточной мерой пресечения станет домашний арест. Окончательное решение по этому вопросу примет суд.

Найденная у Залогина сумма почти в три раза больше его официального дохода за 2019 год — тогда он задекларировал 2 млн рублей.

Залогина подозревают в создании бизнесу препятствий и превышении полномочий. Прокуратура и ФСБ установили, что компания «Диализный центр Нефрос-Калуга» обратилось в орловский облздрав за лицензией. Залогин отказал фирме, однако выдал лицензию другой компании, которая заявила почти такие же условия, как и «Нефрос-Калуга». Арбитражный суд признал отказ Залогина недействительным.

По делу проходит также неназванный подчиненный Залогина, который внес в акт проверки «Нефрос-Калуги» формальные нарушения. На самом деле они не могли повлиять на отказ в лицензии, добавили в СК.

ИА «Орелград»