В Орле завели уголовное дело на номинала

21.4.2021 | 16:55 Новости, Общество

Мужчина числился директором фирмы, но по факту ей не управлял

Следственный комитет в Орле возбудил уголовное дело по довольно редкой статье – о незаконной реорганизации юридического лица. Подозреваемым по нему проходит 57-летний мужчина.

По версии СК, в 2019 году знакомый предложил мужчине за деньги стать номинальным директором компании «Авангард». Подозреваемый согласился и обратился в бухгалтерскую организацию, где ему помогли подготовить документы. Бухгалтер не знал о намерениях орловца и направил документы в налоговую службу.

В итоге мужчина стал учредителем и директором «Авангарда», но по факту он «не имел цели управления» юрлицом и не выполнял никаких функций. Следственный комитет посчитал это нарушением уголовного кодекса.

Расследование продолжается, добавили в СК.

ИА «Орелград»

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