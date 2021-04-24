Подозрительными действиями облздрава Залогина заинтересовалось УФАС

Антимонопольная служба выдала предупреждение департаменту здравоохранения.

Управление ФАС России по Орловской области вынесло предупреждение департаменту здравоохранения Орловской области о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о борьбе чиновников с ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга», результатом которой стало возбуждение сразу двух уголовных дел на главу облздрава Ивана Залогина.

Напомним, в конце прошлого года указанная фирма подала в департамент заявление на переоформление имеющейся у нее лицензии на осуществление медицинской деятельности. Компания хотела открыть в Орле частный центр гемодиализа. Однако чиновники организовали проведение внеплановой проверки в отношении фирмы, после чего отказали ей.

Компания устранила якобы выявленные нарушения и подала заявление повторно. В результате она получила новую внеплановую проверку и новый приказ облздрава об отказе в переоформлении лицензии. ООО оспорило действия чиновников и их приказы в арбитражном суде и выиграло. Суд признал отказы незаконными и недействительными. Следствие же теперь считает, что отказы были даны под надуманными предлогами по личному указанию Залогина, которого подозревают в том, что он действовал в интересах другой фирмы.

УФАС учло решения судов и тоже изучило эту странную ситуацию. В документации говорится, что рынок услуг гемодиализа является конкурентным. Поэтому неправомерный отказ в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности создает необоснованное препятствование осуществлению деятельности ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» и может привести к ограничению или устранению конкуренции на данном рынке.

В связи с этим УФАС предупредило департамент здравоохранения о необходимости принятия мер по устранению последствий нарушения «путем повторного рассмотрения заявления ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности». О выполнении предупреждения обязаны сообщить в Орловское УФАС России в течение трех дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.

ИА «Орелград»