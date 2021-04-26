На Красном мосту в Орле завалилась пешеходная зона

Пешеходы вынуждены обходить препятствие по тонкому участку тротуара

В Орле на Красном мосту покосилась конструкция, которая отделяет тротуар от зоны капитального ремонта. Об этом 25 апреля сообщил пользователь Facebook Александр Наголюк, прикрепив фотографии.

«Реконструкция Красного моста приподносит новые сюрпризы. Ограждение пешеходного прохода сегодня поехало. Жители столицы Орловии матерясь преодолевают оползень. А что делать? Не вплавь же реку форсировать», — написал он.

Ограждение восстановили, сообщила администрация Орла.

Красный мост закрыли на реконструкцию 1 февраля 2021 года. По планам властей, пешеходный проход должен просуществовать до мая, после чего рядом с переправой откроют временный пешеходный мост.

Подрядчик «Ремспецмост» делал пешеходные ограждения уже во время реконструкции. Это привело к ЧП: 10 февраля в подростка, который шел по мосту, отлетел кусок металла. Мальчика госпитализировали.

В середине апреля администрация Орла объявила о приостановке работ на Красном мосту из-за ошибки в проекте.

ИА «Орелград»