В центре Орла появится еще один жилой комплекс

«Орелстрой» намерен построить квартал в Заводском районе Орла

Холдинг «Орелстрой» планирует приступить к проектированию нового ЖК в районе Черепичной и Прожекторной улиц.

Об этом сообщил «Вечерний Орел» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, «Орелстрой» намерен возвести четыре 16-этажных дома на улицах Прожекторной и Черепичной. Название комплекса пока не раскрывается.

«Концепция комплекса предполагает эффективное зонирование придомового пространства, в котором будут предусмотрены как приватные, так и общественные пространства. В реализации проекта будут использованы современные тренды по обустройству территорий застройки и применены технологии формирования экосистемы жилых комплексов», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Зареченский» ПАО «Орелстрой» возведет 21-этажный дом. Он получил название «Маяк».

ИА «Орелград»