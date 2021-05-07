Клычков после критики решил провести салют 9 мая

7.5.2021 | 21:08 Новости, Общество

Глава региона заявил о некоем найденном «компромиссе»

Фото: instagram @gossipoj

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обьявил, что в Орле состоится праздничный салют в День Победы 9 мая. Ранее сам Клычков и отменил салют, ссылаясь на ситуацию по коронавирусу, после чего был подвергнут жесткой критике со стороны простых орловцев и политических сил.

«Праздничный салют, посвящённый Дню Победы, состоится. Несмотря на пандемию, мы можем найти разумный компромисс и провести часть мероприятий, посвящённых Дню Победы. Отдельно попрошу отнестись к мероприятию со всей возможной ответственностью и соблюдать все меры предосторожности, пандемия по-прежнему никуда не делась», — написал Клычков в соцсетях.

Сильнее всего за отмену салюта Клычкова критиковало орловское региональное отделение ЛДПР. Партийцы сначала предложили лидеру КПРФ Геннадию Зюганову забрать Клычкова в Москву. Затем либерал-демократы объявили флешмоб #Праздникубыть, предложив орловцам постить в соцсети фотографии домашних праздников.

После эфира Клычкова ЛДПР в соцсетях написала, что «вернула людям праздник».

ИА «Орелград»

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