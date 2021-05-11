СМИ: на мэра Орла Юрия Парахина завели уголовное дело

Оно касается дороги к его особняку в деревне Кондырева Орловского района, выяснили журналисты

Следственный комитет завел на мэра Орла Юрия Парахина уголовное дело о халатности, выяснило издание FLB. Оно связано со строительством дороги к особняку главы города в деревне Кондырева Орловского района.

В марте 2021 года Орловскую область по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова посетила группа сотрудников управления Генпрокуратуры по ЦФО. По итогам проверки заместитель генпрокурора Юрий Пономарев сообщил губернатору Орловской области Андрею Клычкову, что в деятельности Парахина «выявлен ряд нарушений, связанных с неправомерным распределением бюджетных средств».

«Установлено, что вопреки условиям муниципального контракта, ремонт проезжей части улиц Свободы и Бугристая в д. Кондырева не выполнен. Вместо этого произведён ремонт дороги по улице Мира, а также на неразграниченном земельном участке, ведущей к дому фактического проживания мэра города. Акты приёма выполненных работ 28.08.2018 незаконно подписаны Парахиным Ю.Н., муниципальный контракт оплачен в полном объёме», — говорится в документе, который попал в распоряжение FLB.

Журналисты выяснили, что в апреле 2021 года СК предложил Парахину согласиться на отказ от возбуждения уголовного дела в связи с истечением срока давности. Мэр Орла обсудил этот вопрос с адвокатом и не согласился – потому что в противном случае он фактически признал бы вину и лишился поста градоначальника. Теперь Парахин является полноценным фигурантом уголовного дела, узнали в FLB.

Однако существует и второе уголовное дело — о злоупотреблении должностными полномочиями. Оно предусматривает лишение свободы до 7 лет, а срок давности по нему гораздо дольше – 6 лет. Пока дело возбуждено по факту, фигурантов в нем нет. Но если им в итоге окажется Парахин, то даже минимальное наказание (штраф в 100 000 рублей) лишит его поста мэра Орла.

ИА «Орелград»