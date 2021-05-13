Орловские гаишники призвали следить за пьяными водителями

Профилактическое мероприятие «Сообщи о пьяном за рулем» стартовало в Мценске.

Как сообщает управление ГИБДД по Орловской области, в Мценском районе проводится профилактическое мероприятие «Сообщи о пьяном за рулем». Поводом для его проведения стала тревожная статистика. Так, согласно приведенным данным, в текущем году сотрудники местного отдела ГИБДД пресекли уже 31 факт управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии опьянения.

В рамках акции Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о фактах управления в состоянии опьянения в ОВД, ближайшему наряду ДПС или в «дежурную часть».

«Помните, проявленная бдительность позволит спасти человеческие жизни, — говорят в УГИБДД. — Инспекторы ДПС при получении такой информации реагируют оперативно и задерживают пьяных водителей, не допуская страшных дорожных аварий, которые те могли спровоцировать».

Добавим, что в целом на дорогах Орловской области в первом квартале 2021 года по вине нетрезвых водителей было совершено 12 ДТП. Сотрудниками ГИБДД региона за тот же период времени было пресечено 540 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторную «пьяную езду» за три первых месяца года было возбуждено 69 уголовных дел по статье 264.1 УК РФ.

«Напомним, что повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием, — говорят в УГИБДД. — Нарушителю грозит штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 2 лет, а также лишение свободы сроком до 2 лет».

ИА «Орелград»