Парахин: «Если на чиновника не возбуждено уголовное дело, значит, он плохо работает»

Мэр Орла объяснил журналистам, почему на него завели уголовное дело

Мэр Орла Юрий Парахин дал интервью изданию Abireg.ru, в котором объяснил, почему на него завели уголовное дело о халатности, а также рассказал о рисках работы чиновника.

Напомним, 11 мая стало известно, что на главу Орла завели уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, в 2018 году Парахин за бюджетные деньги обновил дорогу к своему дому и улицу Мира в деревне Кондырева, вместо двух других улиц в той же деревне, что предусматривали условия муниципального контракта.

«Знаете, в последнее время, если на чиновника не заведено уголовное дело, значит, он плохо работает», – сообщил журналистам глава города. Парахин заявил, что в документах «всего лишь навсего» перепутаны названия улицы.

На вопрос журналистов, почему такой мелкой ошибкой занимается Генпрокуратура, мэр не ответил: «Извините меня, не ошибается тот, кто вообще не работает. Если человек много работает, всегда возникают какие-то проблемы – это нормально».

Кроме того, Парахин сообщил журналистам, что ходит в СК «наплывами»: «Могу в месяц раз 5-6 сходить, а могу и месяц не быть там, по-разному». Мэр уточнил, что следователи не всегда предъявляют к нему претензии: «Я как свидетель могу выступать».

Мэр также посетовал на ужесточение требований и рассказал, что «в этом здании администрации, в последнее время это [походы в СК] частая практика».

Парахин объяснил ситуацию высокими рисками на любых административных должностях. В пример он привёл глав сельских поселений, которые должны выполнять свои обязанности даже без должного финансирования.

«И надзорным органам всё равно, есть у тебя деньги или нет. Будешь отвечать за всё абсолютно», – заключил мэр.

ИА «Орелград»