В Орле муниципалы не доплатили за свет в новостройке

Оплатить строительный контракт придется по решению суда.

Решение по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Инвестокнастрой» вынес арбитражный суд Орловской области. Ответчиком выступило акционерное общество «Управление капитального строительства города Орла», а в качестве третьего лица – МУП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (Заказчик). Спор шел о взыскании 270 тысяч рублей. Такова, по мнению истца, сумма основного долга по контракту и пени, начисленные за просрочку платежа.

В судебном заседании было установлено, что еще в апреле 2020 года истец и ответчик заключили договор подряда. Он предусматривал устройство электроосвещения квартир в жилом комплексе, строящемся в районе улиц Раздольной и Кузнецова в Орле. Многоквартирный жилой дом должен был быть оборудован освещением в установленные техническим заданием сроки. Цена контракта составила 1,187 миллиона рублей.

Треть этой суммы заказчик перечислил подрядчику в качестве аванса, а остальное должен был заплатить в течение 10 рабочих дней с момента окончания и приемки работ, включая передачу необходимой документации. Однако свои обязательства по своевременной оплате заказчик не исполнил. Деньги передавались частями, разными платежами, а выполненные работы на 230,9 тысячи рублей так и остались неоплаченными.

Изучив материалы, суд удовлетворил исковые требования. Он постановил взыскать с «Управления капитального строительства города Орла» в пользу истца задолженность по договору подряда и пени, а также судебные расходы на оплату госпошлины и услуг представителя. Кроме того, арбитраж распорядился продолжать взыскание с проигравшей стороны в пользу истца пени из расчета 0,1 процента за каждый день прострочки от суммы долга.

ИА «Орелград»