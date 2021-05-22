В Орле разоблачили производителя фальшивого масла

Подделку производило одно из предприятий соседней Курской области.

Как сообщили в Орловском филиале ФГБУ ЦНМВЛ, эксперты этого учреждения в Орле в лабораторных условиях выявили фальсификацию сливочного масла. Образцы продукции были отобраны инспекторами управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Сделано это было в рамках выездной проверки, проведенной в отношении предприятия-производителя молочной продукции, расположенного в Курской области.

Проведенные в Орле исследования позволили выявить несоответствие продукта требованиям технических регламентов по жирно-кислотному составу. В частности, производителя уличили в том, что для изготовления сливочного масла он использовал так называемые немолочные виды сырья. То есть, животные жиры были заменены растительными. Обычно это делается для снижения себестоимости продукции, что позволяет получать дополнительную прибыль.

При этом производитель игнорирует тот факт, что фальсификация как минимум ухудшает пищевую ценность и вкусовые свойства продукта. Так, в исследованном масле реальная массовая доля жира составляет 72,8 процента при нормативном значении не менее 82,5 процента. Данные результаты, как говорят орловские эксперты, указывают на нарушения технологического процесса производства.

Информация о фальсификате была передана в территориальное управление Россельхознадзора, которое составило в отношении предприятия административный протокол. Кроме того, было выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии указанной продукции.

ИА «Орелград»