Еще один бюджетный долг по зарплате вскрыли в Орловской области

25.5.2021 | 7:35 Новости, Экономика

Факты задержки выдачи зарплат всплыли в Залегощенском районе.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, факты нарушения трудового законодательства были вскрыты при проведении внеплановой проверки МБУК «Ломовский сельский дом культуры» Залегощенского района. Отметим, что данное бюджетное учреждение было проинспектировано после сигнала, поступившего, вероятно, от кого-то из работников. Факты нашли свое подтверждение.

«Было установлено, что заработная плата выплачивается несвоевременно и не в полном объеме, а также не начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату, — рассказали в Государственной инспекции труда. — МБУК «Ломовский сельский дом культуры» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Это уже второй подобный случай за прошедшую неделю. Как ранее писал «Орелград», факт задержки выплаты заработной платы был зафиксирован госинспекторами труда в Хотынецком районе. В администрации Краснорябинского сельского поселения накопилась задолженность в размере более 365 тысяч рублей. Девять работников получили свой заработок только после вмешательства трудовой инспекции.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования