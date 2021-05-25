Еще один бюджетный долг по зарплате вскрыли в Орловской области

Факты задержки выдачи зарплат всплыли в Залегощенском районе.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, факты нарушения трудового законодательства были вскрыты при проведении внеплановой проверки МБУК «Ломовский сельский дом культуры» Залегощенского района. Отметим, что данное бюджетное учреждение было проинспектировано после сигнала, поступившего, вероятно, от кого-то из работников. Факты нашли свое подтверждение.

«Было установлено, что заработная плата выплачивается несвоевременно и не в полном объеме, а также не начислена денежная компенсация за несвоевременную выплату, — рассказали в Государственной инспекции труда. — МБУК «Ломовский сельский дом культуры» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Это уже второй подобный случай за прошедшую неделю. Как ранее писал «Орелград», факт задержки выплаты заработной платы был зафиксирован госинспекторами труда в Хотынецком районе. В администрации Краснорябинского сельского поселения накопилась задолженность в размере более 365 тысяч рублей. Девять работников получили свой заработок только после вмешательства трудовой инспекции.

ИА «Орелград»