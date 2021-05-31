В Орле начали утилизировать речные трамвайчики

31.5.2021 | 19:03 Новости, Общество

Один из них уже распилили на металлолом

В Орле начали пилить на металлолом заброшенные речные трамвайчики. Как сообщило издание «Орлец», работы начались ещё 17 мая.

«Характерно, что рабочие, заметившие снимавшего их анонимуса, изрядно занервничали, побросали инструмент, позвали начальство и не притрагивались к резакам, пока анонимус не оставил их в покое», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день утилизирован только один теплоход, остальные остались нетронутыми. По данным издания, власти уже приняли решение о ликвидации и других кораблей.

Напомним, в конце апреля СМИ сообщили, что из теплоходов в Оку вытекают горюче-смазочные материалы. Позднее в МЧС заявили, что опасности утечки топлива нет – один из трамвайчиков подтопило, из-за чего на поверхности воды образовалась плёнка.

ИА «Орелград»

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