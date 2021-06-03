Орловца посадили за попытку взорвать знакомого

Ближайшие восемь лет он проведёт в колонии общего режима

Орловца приговорили к восьми годам колонии общего режима за попытку взорвать своего знакомого, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в июле 2018 года обвиняемый сидел в салоне автомобиле с другим мужчиной, которого сильно не любил. Фигурант поджёг взрывное устройство, которое обожгло пострадавшего – тот получил тяжёлые ожоги 55% тела.

Взрывчатку обвиняемый купил заранее, а затем хранил её в своей машине.

Помимо восьми лет в колонии, подрывнику назначили штраф в 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»