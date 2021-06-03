Орловца посадили за попытку взорвать знакомого

3.6.2021 | 17:29 Новости, Происшествия

Ближайшие восемь лет он проведёт в колонии общего режима

Орловца приговорили к восьми годам колонии общего режима за попытку взорвать своего знакомого, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие установило, что в июле 2018 года обвиняемый сидел в салоне автомобиле с другим мужчиной, которого сильно не любил. Фигурант поджёг взрывное устройство, которое обожгло пострадавшего – тот получил тяжёлые ожоги 55% тела.

Взрывчатку обвиняемый купил заранее, а затем хранил её в своей машине.

Помимо восьми лет в колонии, подрывнику назначили штраф в 50 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования