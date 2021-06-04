Орловская пшеница отправилась в Россию

Орловцы отгрузили в другие регионы РФ 768 тысяч тонн подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в текущем году из подведомственных регионов в другие регионы РФ под контролем сотрудников этого ведомства отгружено уже более 2,6 миллиона тонн подкарантинной продукции. Уточняется, что свыше 90 процентов грузов пришлось на продовольственно-фуражное зерно и масличные культуры. Так, орловцы и куряне отгрузили в другие регионы страны пшеницу, ячмень, кукурузу, сою, рапс и подсолнечник.

Аграрии Курской области в этом отношении оказались активнее. Они отправили по стране более 1,8 миллиона тонн подкарантинной продукции. Доля Орловской области по итогам пяти месяцев текущего года составила 768,9 тысячи тонн. Кстати, по сравнению с прошлым годом два региона сообща увеличили показатели работы в этой сфере на 17 процентов. Также сообщается, что на отгружаемую продукцию оформлено 61 337 карантинных сертификатов.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ, в 18,1 тысячах тонн продовольственно-фуражного зерна в 458 случаях были выявлены семена карантинного сорного растения – повилики spp., — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Зараженные партии направлены на перерабатывающие предприятия, включенные в Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности».

По фактам выявления карантинных объектов были заведены административные дела, виновные лица наказаны штрафами. Кроме того, с нарушителями были проведены разъяснительные беседы «о необходимости соблюдения требований действующего законодательства и проведения комплекса мероприятий по борьбе с карантинными объектами».

ИА «Орелград»