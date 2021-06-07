Подозреваемая в убийстве курсанта ОрЮИ МВД задержана

Убитый оказался гражданином Афганистана

Силовики задержали курсантку Орловского юридического института, подозреваемую в убийстве другого учащегося этого же вуза. Об этом сообщили в пресс-центре МВД.

По данным Mash, погибший — 26-летний гражданин Афганистана Сафи Эзатулла. Он учился на 2 курсе ОрЮИ. Его тело нашли в одной из комнат учебного корпуса на пятом этаже. Подозреваемая в убийстве — его однокурсница 25-летняя Садат Зейнаб. Один из знакомых Зейнаб и Эзатуллы рассказал «Орловским новостям», что молодой человек и девушка жили в одном общежитии.

По данным «ОН», Зейнаб задержали в Москве, она дала признательные показания. Mash предполагает, что девушка доехала до столицы на поезде. Мотив убийства — личная неприязнь, добавили в МВД.

ИА «Орелград»