Орловчанка выгнала провайдера со своей земли

На участке по решению суда будет демонтирован протянутый кабель.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, вынесено решение по гражданскому делу об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Иск подала местная жительница, ответчиком выступила компания, специализирующаяся на работе в сфере оказания телекоммуникационных услуг. Истице не понравилось то, что кабель провайдера проходит по ее земле.

Она заявила в суде, что на правах собственника владеет спорным участком с 2009 года. Осенью 2020 года ей стало известно о том, что ее права на участок ограничены «в связи с наличием на нем коммуникаций, принадлежащих ответчику». По ее мнению, ответчик, не обладая на спорный земельный участок правом собственности, а также не являясь его арендатором, тем не менее, использует его. Она просила суд обязать провайдера не только устранить препятствия в пользовании землей, но и взыскать с него определенную сумму за пользование участком.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Провайдера обязали демонтировать кабель волоконно-оптической линии в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения суда. В остальной части в удовлетворении исковых требований было отказано. Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»