Под Орлом водитель пригрозил гаишнику «вырезать его семью»

Уголовное дело об угрозе убийством сотруднику полиции рассмотрел суд.

Решение по уголовному делу вынес Новосильский районный суд Орловской области. Подсудимому предъявили обвинение в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных статьями 318 и 319 УК РФ. Потерпевшим выступил инспектор районного отдела ГИБДД. Было установлено, что он находился на службе.

В полицию поступил тревожный сигнал: на АЗС заметили автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Инспектор отправился на место. Водитель действительно оказался пьяным, ему предложили проехать в отдел полиции для составления административного протокола. В коридоре отдела полиции водитель «стал вести себя неадекватно и выражаться нецензурной бранью». В ответ на законные требования сотрудника полиции о прекращении противоправного поведения хулиган «устно оскорбил его нецензурной бранью, унизив честь и достоинство».

Затем он перешел от оскорблений к угрозам, который гаишник воспринял реально. Как следует из материалов дела, подсудимый выкрикивал угрозы расправы, в том числе кричал: «Убью тебя!» и «Вырежу тебя и твою семью!». В довершение всего он схватил полицейского за шею и попытался повалить его на пол.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. В результате он отделался уголовным штрафом в размере 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»