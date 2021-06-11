Суд признал недействительным представление прокуратуры о «Дормаше»

Арбитраж пришел к выводу, что при проведении проверки были допущены нарушения.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» Анжелы Юдиной и Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» к прокуратуре Заводского района города Орла. Истцы в суде оспорили представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства о несостоятельности.

Как следует из материалов дела, оно было внесено в августе прошлого года. Этому предшествовала прокуратура. Напомним, ЗАО «Дормаш» решением арбитражного суда Орловской области от 15 марта 2017 года было признано банкротом. С тех пор в отношении предприятия открыто конкурсное производство. С момента введения процедуры наблюдения до вынесения представления в адрес прокуратуры поступали обращения бывших работников «Дормаша» по факту невыплаты заработной платы.

Так, в июне-июле прошлого года около полутора десятков работников обратились в прокуратуру, пожаловавшись на невыплату зарплаты. По данному факту была проведена «проверка законности действий конкурсного управляющего ЗАО «Дормаш» при реализации имущества предприятия и распределения денежных средств, вырученных от его продажи». По версии надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что в ЗАО «Дормаш» в период конкурсного производства текущая задолженность по зарплате образовалась перед 40 работниками. Они были задействованы либо в обеспечении сохранности имущества, либо в осуществлении мероприятий, предусмотренных процедурой конкурсного производства. При этом, по мнению прокуратуры, необходимость сохранения штатных работников в условиях конкурсного производства и отсутствия хозяйственной деятельности предприятия конкурсным управляющим не была доказана.

В свою очередь в обоснование заявленных требований истцы указали, что в представлении не указано, какие именно требования законодательства о банкротстве были нарушены конкурсным управляющим, какие действия он должен совершить, чтобы исполнить представление, в какие сроки. Также из иска следует, что в адрес конкурсного управляющего не поступало уведомление о проведении проверки. В рамках проводимых прокуратурой мероприятий не были затребованы документы и пояснения.

«Кроме того, факты, указанные в представлении не соответствуют действительности, так как с 1 марта 2020 года были расторгнуты все трудовые договоры с работниками, соответственно на момент вынесения представления отсутствовал предмет оспариваемого представления», — считают истцы.

Изучив представленные сторонами материалы, суд пришел к выводу, что прокурором не был соблюден порядок проведения проверки при осуществлении надзора за исполнением действующих на территории РФ законов. Арбитраж решил признать представление прокуратуры Заводского района недействительным. Впрочем, это решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»