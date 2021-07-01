В Орле вновь состоялся пикет за отставку Клычкова

1.7.2021 | 11:50 Новости, Общество

Вадим Невров провел акцию напротив администрации Орловской области

В Орле лидер общественного движения «Граждане Орла» Вадим Невров утром 1 июля вышел в одиночный пикет за отставку губернатора Андрея Клычкова. Соответствующий видеоролик появился в социальных сетях.

Акцию активист посвятил экологии Орловщины. По мнению Неврова, только отставка Андрея Клычкова и его администрации сможет спасти регион от экологических проблем.

В частности, лидер «Граждан Орла» обвинил губернатора в «бесконечном» мусорном кризисе, массовой вырубке деревьев и размещении в черте города завода по производству ПВХ-покрытий.

Кроме того, по мнению Неврова, при «клычковщине» происходит добыча щебня из Зуши и «уничтожение земли отходами спиртопроизводства компании АО РФК».

ИА «Орелград»

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