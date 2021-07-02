Для свободных от COVID-19 орловских компаний разработают специальный логотип

Нововведение вступит в силу с 12 июля 2021 года

В Орловской области компании со статусом «свободных от COVID-19», отметят специально разработанным логотипом. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков на заседании регионального оперштаба 1 июля.

Соответствующий статус получат компании, в которых все сотрудники либо получили прививку от коронавируса, либо имеют антитела. Это подтвердят специальные справки и сертификаты.

Подать документы на присвоение такого статуса предприниматели смогут уже с 8 июля. С 12 июля нововведения вступят в силу.

ИА «Орелград»