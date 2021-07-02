Ставить прививки от COVID-19 на Орловщине будут и в выходные

2.7.2021 | 18:50 Медицина, Новости

Губернатор Андрей Клычков поручил пунктам вакцинации в поликлиниках работать также в субботу и воскресенье

В Орловской области пункты вакцинации от COVID-19 перейдут на ежедневный режим работы, в том числе в субботу и воскресенье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое поручение 1 июля дал глава региона Андрей Клычков. По его словам, это обусловлено большим количеством желающих получить прививку.

При этом Клычков поручил развернуть в регионе дополнительные пункты вакцинации и проинформировать орловцев об их расположении и времени работы.

ИА «Орелград»

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