В Орловской области Калашникова осудили за кражу оружия

Обвинительный приговор вынес Свердловский районный суд.

Пресс-служба Свердловского районного суда Орловской области рассказала об итогах рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Глазуновского района Валерия Калашникова. Однофамилец знаменитого на весь мир советского и российского оружейника, создавшего легендарный автомат, по иронии судьбы был обвинен в хищении огнестрельного оружия.

Суд установил, что преступление было совершено 2 сентября 2020 года. В тот день Калашников «прибыл» к дому жителя деревни Старое Горохово Свердловского района по фамилии Стороженко. Тут суд поясняет, что ранее между указанными гражданами произошел внезапный конфликт. В результате Стороженко отнял у Калашникова охотничье ружье, «пресекая его противоправные действия», и выбросил оружие в кусты.

На следующий после конфликта день Калашников обшарил эти кусты в поисках ружья. Суд посчитал, что «в момент обнаружения данного огнестрельного оружия у Калашникова внезапно возник преступный умысел, направленный на его хищение». В результате «Калашников, движимый жаждой незаконного обогащения, забрал себе данное огнестрельное оружие, принадлежащее Стороженко».

Согласно заключению эксперта, спорное ружье является гражданским гладкоствольным длинноствольным огнестрельным оружием – одноствольным охотничьим самозарядным ружьем модели «ТОЗ-87». Калашников забрал его себе и хранил в сарае до 4 марта 2021 года. В тот день к нему домой пришли сотрудники полиции и ружье изъяли. Действия Калашникова суд квалифицировал по ч.1 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия). Подсудимый вину признал полностью.

При вынесении приговора был учтен ряд обстоятельств, в том числе положительная характеристика по месту жительства. Также суд учел данные о личности подсудимого, который является пенсионером. Он не был судим, вину признал, раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд признал Калашникова виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»