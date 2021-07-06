Орловца осудили за просроченный на 6 лет кредит

Должник «забыл» сообщить приставам о своей зарплате и пенсии.

Подробности уголовного процесса в отношении местного жителя поведала пресс-служба Глазуновского районного суда. Мужчину признали виновным по ст. 177 УК РФ (злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта). История началась еще в 2013 году, когда один из банков выдал местному жителю, который в то время имел статус индивидуального предпринимателя, кредит в сумме 3 миллиона рублей. Деньги были выданы на 60 месяцев под 21,5 процента годовых.

Заемщик не смог или не захотел исполнять взятые на себя обязательства. Поэтому еще весной в 2015 года банк обратился в суд, на основании решения которого был выдан исполнительный лист о принудительном взыскании задолженности. На тот момент она составляла 3,029 миллиона рублей. Решение суда должник не обжаловал, и в конце мая 2015 года оно вступило в законную силу.

Затем в отношении должника было возбуждено исполнительное производство. Мужчину сразу же предупредили о возможной уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ. Однако он «решение суда не исполнял, никаких мер к погашению кредиторской задолженности не предпринимал, то есть денежные средства на погашение кредита не перечислял». С тех пор его еще дважды, в 2017 и 2020 годах, судебные приставы официально, под личную роспись, предупреждали об уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Ему также напомнили об обязанности сообщать в службу судебных приставов о трудоустройстве и получении иных видов дохода. Ни о чем таком он не сообщал, а позже выяснилось, что мужчина был официально трудоустроен и получал регулярный доход в виде зарплаты. В начале прошлого года он оформил пенсию, но и об этом судебному приставу-исполнителю не сообщил. Все эти факты сыграли не в пользу должника при вынесении приговора. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ. Обвинительный приговор уже вступил в законную силу и обращен к исполнению.

ИА «Орелград»