В Орле растет число детей, пострадавших от укусов клещей

Уже почти 400 маленьких жителей региона стали жертвами членистоногих.

По данным управления Роспотребнадзора по Орловской области, количество пострадавших от нападения клещей жителей региона вышло на прошлогодний уровень. Так, на сегодняшний день в медицинские организации области обратилось 1399 человек с жалобами на укусы членистоногих. Отметим, что в числе пострадавших имеется уже 391 ребенок. К счастью, случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом в регионе не зарегистрировано.

«В рамках проведения мониторинга инфицированности клещей возбудителями инфекционных заболеваний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» исследовано 1148 клещей, снятых с людей, — рассказали в управлении Роспотребнадзора. — Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила 18,9 процента от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 18,6 процента).

Тем временем в главном управлении МЧС отметили, что на территории Орловской области биолого-социальная обстановка остается в норме. Что касается клещей, то в ведомстве напоминают: в борьбе против них как косвенные меры защиты, так и прямое истребление их в природе.

«Защитить от клещей может правильно подобранная одежда, желательно светлых тонов, на которой проще заметить паразита, — говорят в спасательной службе. — Лучше всего, если верхняя одежда будет изготовлена из болоньевых и подобных ей гладких тканей, на которых клещу удержаться сложнее, чем на шероховатых. Использовать средства защиты от клещей лучше акарицидные или инсектицидно-репеллентные».

ИА «Орелград»