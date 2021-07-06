В Орловской области возбудили 83 уголовных дела о распиле бюджета

6.7.2021 | 17:07 Новости, Общество

Из них 43 связаны с хищением, 40 – с освоением бюджетных средств.

В Орле возбудили 83 уголовных дела по факту хищения и освоения бюджетных средств. Об этом стало известно на заседании антикоррупционной комиссии, которое провёл 6 июля Андрей Клычков.

Как сообщил представитель УМВД по Орловской области, в 2021 году состоялось 207 проверок физических и юридических лиц, которые получили финансирование из федерального бюджета. В ходе проверки выявили 83 преступления, связанных с «распилом» бюджета. 43 из них связаны непосредственно с расхищением бюджета Кроме того, на учёт было поставлено 49 дел по реализации нацпроектов «Демография» (48) и «Образование» (1).

Андрей Клычков возложил задачу борьбы с коррупцией на Контрольно-счётную палату (КСП) Орловской области и заявил: «Важно не только бескомпромиссно бороться с коррупционными преступлениями, но системно работать на их упреждение».

Как уже ранее сообщал «Орелград», глава Контрольно-счётной палаты Константин Паршин по инициативе Клычкова сменил прежнего главу КСП Ивана Левина в конце марта. Решение Клычкова не раз критиковала депутат облсовета Валентина Остроушко. Ее комитет облсовета оказался единственным, кто не поддержал ставленника губернатора. По мнению Остроушко, Левин оказался не выгоден губернатору, так как выявил слишком много нарушений в работе его администрации.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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