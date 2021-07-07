Орловскому сексуальному маньяку дали 14 лет тюрьмы

Кроме изнасилований, за осужденным числятся грабежи и разбои

В Орловской области 54-летнего насильника приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщили в региональном СУ СК. Помимо преступлений сексуального характера, осужденный регулярно устраивал грабежи и разбои.

Следствие выяснило, что первая жертва маньяка пострадала ещё в 2005 году. Тогда он изнасиловал жительницу Орла.

К декабрю 2018-го мужчину наказали ограничением свободы за несколько краж и разбоев, но тот не соблюдал условия приговора. В мае 2019-го и в июле 2020 года фигурант изнасиловал и ограбил ещё несколько орловчанок. После одного из преступлений он также обокрал два дачных участка в Орле.

На этом мужчина не остановился — в августе 2020-го осужденный изнасиловал жительницу Орла. Вскоре после этого его задержала полиция.

По данным СК, свои преступления маньяк совершал на окраинах Орла, а своим жертвам угрожал ножом.

ИА «Орелград»