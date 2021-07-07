Под Орлом в аварии пострадала 6-летняя девочка

7.7.2021 | 11:42 Новости, Происшествия

Машина, в которой она находилась, вылетела на «встречку»

Под Орлом в аварии с лобовым столкновением пострадала 6-летняя девочка, сообщили УГИБДД.

ДТП случилось 6 июля в 14:13. 37-летний водитель ВАЗ-21124 ехал по дороге «Орел-Ефремов». В районе 85 км он выехал на встречную полосу и столкнулся с «Матизом» под управлением 37-летней женщины.

В результате аварии ранения получила 6-летняя пассажирка ВАЗа, её отпустили домой после осмотра врачей. Пострадала также водитель «Матиза», её увезли в больницу.

ИА «Орелград»

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