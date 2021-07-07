В Орловской области изменят порядок назначения чиновников

Государственных служащих будут выбирать независимые эксперты.

Депутаты регионального парламента в первом чтении одобрили внесение поправок в областной Закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере государственной гражданской службы Орловской области. Проектом предполагается внесение целого ряда изменений. Прежде всего, в структуре областной администрации должен появиться новый орган «по управлению государственной службой». А до его образования данные функции должен выполнять орган, уполномоченный правительством.

Впрочем, большого секрета здесь нет, так как до сих пор решением подобных вопросов занималась администрация губернатора и правительства Орловской области. Она же и будет этим заниматься, пока новый орган не будет создан и не получит официальное наименование. Другое важное новшество заключается в изменении механизма оценки соискателей на должности гражданской государственной службы. В составы конкурсных и аттестационных комиссий органов государственной власти будут включаться независимые эксперты.

Впрочем, полномочиями на установление порядка приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых в такие комиссии, будет наделен губернатор. А это ставит под сомнение «независимость» независимых экспертов, так как, по сути, вопросы назначения чиновников по-прежнему будут курироваться на высшем уровне областной власти.

ИА «Орелград»