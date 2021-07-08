На Орловщине всплыли тайные долги по зарплате

Нарушения прав работников выявила инспекция труда.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала итоги проверок, прошедших в последние дни по обращениям обманутых работников. В одном из таких случаев внеплановая проверка затронула «Новодеревеньковский пищекомбинат». Было установлено, что в нарушение требований трудового законодательства зарплата на этом предприятии с установленной периодичностью не выплачивается. Следствием этого стало появление долга, который на момент проверки превысил 200 тысяч рублей. Пищекомбинату было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Еще одно обращение послужило поводом для внеплановой проверки компании «Главметалл». Было установлено, что на протяжении нескольких месяцев пожаловавшемуся в инспекцию работнику зарплату выдавали один раз в месяц, а не дважды, как положено по закону. В марте-апреле 2021 года зарплату вообще перестали выдавать. Работник решил уволиться, но и в день увольнения ему не выдали всех сумм, причитающихся при прекращении трудового договора.

«Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и расчета при увольнении работнику не начислена и не выплачена, чем нарушены требования ст. 236 ТК РФ, — добавили в Госинспекции труда. — «Главметалл» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности».

Нарушение сроков выплаты заработной платы было выявлено и при проверке одного из местных ИП. В данном случае на своего работодателя также пожаловался работник, которому в мае в установленные сроки зарплату не выдали. Компенсация за нарушение установленного срока также не была начислена. Предприниматель получил от инспекции предписание, а теперь решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

ИА «Орелград»