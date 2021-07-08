В Орле правозащитник помог правонарушителю уйти от наказания

Сайт бизнес-омбудсмена рассказал об очередной победе над госведомством.

Сайт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области пополнился информацией об очередном судебном процессе, в котором принял участие правозащитник. Ситуация преподносится как победа. Хотя, вероятно, в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям считают иначе.

Из преамбулы следует, что к бизнес-омбудсмену за помощью обратился глава неназванной сельхозорганизации. Он рассказал, что в феврале-марте 2021 года в отношении его предприятия была проведена внеплановая выездная проверка, результатом которой стало составление административных материалов по ст.14.45 КоАП РФ. Она предусматривает ответственность за нарушение порядка реализации продукции.

Административные материалы сотрудники надзорного госведомства, как и полагается, передали на рассмотрение в арбитражный суд. Произошло это в третьей декаде мая 2021 года. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 1 июля. В процесс вступил бизнес-омбудсмен. Компании за допущенное правонарушение грозил крупный штраф. Для юрлиц он составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Однако бизнес-омбудсмен нашел способ помочь правонарушителю этого избежать. Он напомнил, что срок давности привлечения к ответственности по рассматриваемой статье составляет 1 год. Суд установил, что административное правонарушение выразилось в выпуске в обращение на единую территорию Таможенного союза 31 тонны зерна без указания в сопроводительных документах сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии. Такие документы обеспечивают прослеживаемость движения партий зерна.

Оказалось, что административное правонарушение было совершено 10 июня 2020 года, на что и указал бизнес-омбудсмен, а процесс начался только 1 июля 2021 года. Суд принял данный аргумент во внимание. В результате в удовлетворении требований о привлечении правонарушителя к административной ответственности было отказано в связи с истечением срока давности, хотя сама проверка, напомним, прошла всего несколько месяцев назад.

ИА «Орелград»