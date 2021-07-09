Водитель «семерки» устроил хаос на трассе под Орлом и пострадал

9.7.2021 | 12:11 Новости, Происшествия

Мужчину госпитализировали

В массовом ДТП под Орлом пострадал 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел 8 июля в 12.30 на трассе Калуга-Орел. Установлено, что «семерка» ехала от Орла в сторону Болхова. На 195 км трассы водитель поворачивал налево на грунтовку, и в этот момент легковушку протаранил КамАЗ. После этого ВАЗ отбросило на ехавшую сзади «Ладу Ларгус». Детали автомобиля отлетели еще и в «Шевроле Авео», который двигался сзади универсала.

Водитель «семерки» оказался единственным пострадавшим в ДТП. Его госпитализировали.

ИА «Орелград»

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