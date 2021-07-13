Клычков заявил о нехватке вакцины от коронавируса

13.7.2021 | 10:05 Важное, Медицина, Новости

Он призвал орловцев звонить в поликлиники и уточнять, есть ли препарат

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил нехватку вакцины от коронавируса в регионе. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира вечером 12 июля.

«Мы подошли к ситуации, когда вакцина заканчивается. Прошу всех, кто записан на вакцинацию, звонить в свои медицинские учреждения, чтобы не тратить время и не приходить впустую, потому что вынужден признать, что у нас всего на утро было 2500 доз вакцины. Безусловно, ее недостаточно», — сказал Клычков.

В ближайшее время в Орловскую область должно поступить 9800 доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор». Число полностью вакцинированных орловцев между тем превысило 84 000 человек, первый компонент получили более 124 000 граждан.

ИА «Орелград»

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