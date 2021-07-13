Под Орлом сын ограбил мать ради спиртного

Молодой человек применил силу к матери, чтобы отобрать у нее деньги.

Вступил в силу обвинительный приговор, который вынес Верховский районный суд Орловской области. Перед ним предстал местный житель, обладающий богатым криминальным опытом. Так, в 2014 году он получил свой первый срок за кражу. Полтора года спустя вышел на свободу и до поры до времени суда избегал. Но в 2019 году данный гражданин дважды в течение двух месяцев выслушал обвинительные приговоры по уголовным делам об угрозе убийством. В мае 2020 года он вновь вышел из колонии, чтобы спустя год в нее вернуться.

Его «послужной список» пополнился преступлением, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.161 Уголовного кодекса РФ. Рецидивист совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества с применением насилия. Жертвой преступника стала его собственная мать. Как установили следствие и суд, в январе этого года мужчина вечером вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, это дом его матери, но сын тоже в нем проживает.

Молодой человек потребовал у матери деньги, чтобы приобрести спиртные напитки. Она ему отказала и упрекнула в том, что он нигде не работает и выпивает. Тогда сын набросился на нее, прижал к стене, ударил по лицу и обшарил ее карманы. Все это происходило на глазах домочадцев. Помешать агрессивно настроенному нетрезвому уголовнику никто не смог. Выхватив из кармана матери купюру номиналом 5000 рублей, грабитель скрылся. Свою вину он признал, но это не позволило ему избежать очередного срока. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года, отбывать которые он должен в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»