Еще 89 орловцев заразились коронавирусом

14.7.2021 | 11:36 Новости, Общество

Общее число случаев достигло 38 632

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 жителей Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 38 632.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв в регионе достигло 777. Выздоровели 86 человек (36 557 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 857 002 (+23 827). Скончались 145 278 (+786 — новый максимум за пандемию). Выздоровели 5 257 483 (+21 269).

ИА «Орелград»

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