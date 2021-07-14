Еще 89 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 38 632

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 89 жителей Орловской области, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев достигло 38 632.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв в регионе достигло 777. Выздоровели 86 человек (36 557 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 857 002 (+23 827). Скончались 145 278 (+786 — новый максимум за пандемию). Выздоровели 5 257 483 (+21 269).

ИА «Орелград»