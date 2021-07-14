В Орле мотоцикл протаранил «Шкоду»

Байкер получил травмы

В Орле мотоциклист на «Кавасаки» получил травмы в ДТП с автомобилем «Шкода Октавиа». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Инцидент произошел 13 июля в 21.30 на Московском шоссе неподалеку от заправки «Лукойл». Инспекторы установили, что 22-летняя девушка на «Шкоде» выезжала на шоссе с улицы Центральной деревни Хардиково. В этот момент в машину врезался мотоцикл «Кавасаки», за рулем которого в сторону Мценска ехал 39-летний мужчина.

В результате ДТП байкер получил травмы. Потребовалась ли ему госпитализация, не сообщается.

ИА «Орелград»