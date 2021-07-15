Цены на бензин в Орле за год выросли на 6 процентов

Динамика роста стоимости автомобильного топлива продолжилась в июне.

В июне 2021 года потребительские цены на моторное топливо в Орловской области по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,5 процента, а по сравнению с июнем 2020 года выросли уже на 6,2 процента. Такие оперативные данные приводит Орелстат. Эти показатели сопоставимы с общим уровнем инфляции в регионе. Как ранее писал «Орелград», в июне 2021 года по сравнению с маем цены и тарифы на потребительском рынке Орловской области цены повысились в среднем на 0,6 процента, а по сравнению с июнем 2020 года — на 7 процентов.

В текущем году наивысший скачок цен на моторное топливо был зафиксирован в марте, когда он немногим превысил 1 процент. В остальные месяцы 2021 года рост цен на бензин и другие виды топлива в среднем не превышал планку в 1 процент, но в итоге прирост цен за первую половину текущего года составил почти 3,6 процента. Безусловным лидером является газовое моторное топливо. По отношению к декабрю 2020 года оно подорожало на 9,67 процента, по отношению к июню 2020-го – на 13,92 процента.

Для сравнения, дизельное топливо в текущем году поднялось в цене на 3,5 процента, бензин – на 3,49 процента. Если в январе 2021 года бензин марки АИ-95 в Орловской области в среднем можно было приобрести по 47,33 рубля за один литр, то текущая средняя цена составляет 48,84 рубля. Газовое моторное топливо выросло в цене с 25,28 рубля за литр в январе до 27,82 рубля в июне 2021 года.

ИА «Орелград»