Клычков допустил уход с поста губернатора Орловской области

16.7.2021 | 11:54 Важное, Новости, Политика

По его словам, вопрос решится непосредственно после выборов в Госдуму

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в интервью «Свободной прессе» допустил уход со своего поста. Напомним, глава региона включен в федеральный список КПРФ на выборы в Госдуму под номером 5.

«Будем подводить итоги [с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым] после завершения выборов, будем определяться, где я смогу принести людям и партии большую пользу. У меня еще много планов на Орловщину есть», — сказал Клычков.

Отметим, что ранее губернатор Орловской области каждый раз отрицал свой переход в Госдуму. Его отставку ранее анонсировали федеральные СМИ Ura.ru и «Коммерсант».

ИА «Орелград»

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