В МЧС рассказали об основных причинах гибели орловцев на воде

16.7.2021 | 17:21 Новости, Общество

Зачастую это происходит из-за купания в пьяном виде

В ГУ МЧС по Орловской области рассказали, что основные причины гибели людей на воде — нарушение правил безопасности и купание в пьяном виде.

В ведомстве заявили, что каждый день проводят рейды для предотвращения гибели отдыхающих. Сотрудники МЧС раздают купающимся памятки о правилах поведения на воде и патрулируют пляжи на лодках.

  • Напомним, 19 июня в озере «Светлая жизнь» утонула 12-летняя девочка. Она отдыхала на пляже в сопровождении взрослых.
  • Через несколько дней, 23 июня, в реке Сосна Орловской области утонул 14-летний подросток. Сообщается, что мальчик купался в необорудованном для этого месте.

ИА «Орелград»

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