Число умерших от COVID-19 орловцев приблизилось к 800

За сутки от коронавируса скончались ещё три человека

За сутки в Орловской области ещё три человека скончались COVID-19. Всего за время пандемии в регионе умерло 795 человек. Такие данные сообщили в федеральном оперштабе.

Вместе с тем, 19 июля на Орловщине зарегистрировали 88 новых случаев заболевания, 74 человек выздоровели. С начала пандемии COVID-19 в области выявили 39 168 случаев коронавируса, 37 041 человек побороли болезнь.

В целом по России 19 июля коронавирусом заболели 24 633 человека, всего за время пандемии — 5 982 766. Из них 5 359 995 выздоровели, 149 138 россиян умерли.

ИА «Орелград»