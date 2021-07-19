Стали известны подробности крупного пожара на Автовокзальной

Огонь уничтожил складской комплекс

В ГУ МЧС по Орловской области сообщили подробности крупного пожара на улице Автовокзальной в Орле. Огонь уничтожил загоревшийся складской комплекс.

Напомним, пожар начался 17 июля около 23:50. Видео происшествия появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что слышны звуки взрывающегося шифера, а зарево от пожара видно в соседних кварталах.

В МЧС уточнили, что пострадал также соседний ангар — его металлический каркас оплавился на площади 100 кв.м. Рядом с горящим складом также стоял автомобиль — у машины обгорела краска на бампере и капоте.

Пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины пожара.

ИА «Орелград»