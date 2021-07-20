ДК «Железнодорожников» в Орле отремонтируют за 10 млн

Областные власти выделят средства на капремонт дома-памятника.

Областные власти объявили тендер на выполнение работ по капитальному ремонту здания-памятника в Орле. Речь идет о проекте сохранения объекта культурного наследия, который в реестре значится как «Дворец культуры железнодорожников». Он расположен на улице Привокзальной. Напомним, три года назад областные власти решили выкупить это здание у РЖД для нужд государственной филармонии, а с 2019 года в бюджете региона предусматриваются средства на его содержание.

Здание нуждается в капитальном ремонте. Организатором тендера является областной департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. За реализацию проекта отвечает предприятие «Орелгосзаказчик». Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 9,96 миллиона рублей. Кстати, достоверность сметы была проверена экспертами еще в декабре 2020 года, они выдали положительное заключение. По условиям, подрядчик будет обязан приступить к выполнению работ сразу после заключения контракта. Окончание работ предусмотрено до 20 декабря 2021 года.

Подрядчик будет обязан выдать гарантийный паспорт сроком на 5 лет. Отметим, что казенные деньги предназначены для ремонта не всего здания ДК, а его крыши. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, в том числе затраты на строительно-монтажные работы, стоимость оборудования, зимнее удорожание в размере 1,5 процента и непредвиденные расходы также в размере 1,5 процента.

ИА «Орелград»