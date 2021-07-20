«Нелегальную» автостоянку нашли в Орле

Суд встал на сторону Росреестра в споре о законности существования парковки.

Арбитражный суд Орловской области отказал местной компании в удовлетворении требований, предъявленных к региональному управлению Росреестра. Компания просила признать незаконным постановление этого ведомства о привлечении ее к административной ответственности. Кстати, наказание можно назвать пустяшным, так как фирму не стали штрафовать, а выдали ей предупреждение.

Истец указал, что является правопреемником компании, осуществлявшей автотранспортные грузоперевозки. В начале этого года сотрудники управления Росреестра отреагировали на обращение бдительного гражданина. Последний сообщил, что, по его мнению, указанный им в жалобе земельный участок неправомерно используется под функционирующую платную частную автостоянку.

По результатам визуального обследования было установлено, что по указанному адресу на ограждении из металлопрофиля размещена вывеска «Автостоянка», там же находится шлагбаум. На территории земельного участка на момент обследования находился легковой и грузовой автотранспорт. Далее проверяющие запросили сведения из Единого госреестра недвижимости и установили, что спорный участок имеет разрешенный вид использования: «для эксплуатации и обслуживания производственных зданий и сооружений».

Суд пришел к выводу, что компания-владелец земли использует ее не в соответствии с видом разрешенного использования, что является нарушением требований ст. 42 Земельного кодекса РФ. При этом «общество не предприняло меры по приведению вида разрешенного использования, сведения о котором содержатся в ЕГРН, в соответствие с фактическим использованием указанного земельного участка в соответствии с градостроительными регламентами». Орловский арбитраж отказал в удовлетворении заявленных требований, признав постановление управления Росреестра законным. Но это решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»