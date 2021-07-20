Орловца обязали погасить кредит умершей матери

Вместе с имуществом мужчина унаследовал и долг перед банком.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда Орловской области, рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению одного из банков к местному жителю. Финансовая организация просила суд взыскать с мужчины кредитную задолженность за счет наследственного имущества. В обоснование иска банк заявил, что еще в 2013 году выдал заем матери ответчика.

Из материалов суда следует, что размер кредита составлял 37 тысяч рублей, он был выдан на 60 месяцев под 23,65 процента годовых. Несколько лет назад заемщик умерла, однако, по мнению банка, кредитный договор продолжает действовать и в настоящий момент. При этом начисление неустоек по нему в связи со смертью заемщика банк прекратил. Первым делом суд выяснил, вступил ли ответчик в права наследства.

Впрочем, мужчина этого и сам не отрицал. Более того, в судебном заседании заявленные исковые требования он признал. Суд напомнил, что в соответствии со статьей 1112 Гражданского кодекса РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. А согласно статье 1175 ГК РФ, граждане, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя. Следовательно, кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности. Иск был удовлетворен – орловца обязали выплатить банку просроченный долг матери и проценты, всего около 17 тысяч рублей.

ИА «Орелград»